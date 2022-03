Este domingo se celebra la ceremonia de los Premios Oscar 2022, uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional en la industria cinematográfica y que son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La versión de este año es especialmente importante para Chile, ya que el cortometraje “Bestia” compitió en la categoría como Mejor Corto Animado y, después de semanas de expectación, la producción no fue elegida por el jurado como la ganadora.

La estatuilla se fue a España con “El Limpiaparabrisas” del madrileño Alberto Mielgo, cortometraje que se aventura a responder qué es el amor a través de diversas historias breves.

De este modo, lamentablemente Bestia no pudo sumarse a “Historia de un Oso” (2016) y “Una Mujer Fantástica” (2018) y falló en convertirse en la tercera producción nacional en ganar un Oscar.

The Oscar for Best Short (Animated) goes to "The Windshield Wiper."

— The Academy (@TheAcademy) March 27, 2022