Beto Cuevas desclasificó especial amistad con Sharon Stone: “Hasta el día de hoy nos mandamos mensajes”

Beto Cuevas reveló la especial amistad que forjó con la destacada actriz estadounidense Sharon Stone, quien participó en su segundo disco solista Transformación, como co-escritora de la canción Eterno, dedicada al cantautor argentino Facundo Cabral.

En entrevista con el programa Pero con Respeto de Chilevisión, el cantante desclasificó que su vínculo con Stone partió en medio del proceso de composición de dicho álbum. En ese entonces, se reunió con el representante de una agencia en Estados Unidos, a quien le comentó sobre su trabajo.

“Le dije que estaba haciendo muchas colaboraciones, no me quería autoplagiar (…) Y me dice ‘por qué no compones con Sharon Stone’, y yo le digo ‘¿Sharon Stone, la actriz? no sabía ni siquiera que era músico‘”, relató.

En esa instancia, el agente le explica que la ganadora del Globo de Oro es “como una artesana de las palabras, le gusta escribir y sería bueno que se juntaran”.

Fue así como concretaron una reunión a las 11 de la mañana de un día sábado en la propia casa de la actriz. “Nos conocimos y cuando uno compone una canción con alguien, hay mucha conversación antes. De conocerse, de hablar de lo que piensa, de política y diferentes cosas”, explicó.

“Lo más divertido fue cuando llegué a su casa, se abrieron las compuertas con unos leones en la puerta del garaje. Dejo mi auto estacionado, toco la puerta y sale Sharon Stone como en la película Casino. Ella es muy linda, un poquito mayor que yo“, agregó.

En ese contexto, Julio César Rodríguez le preguntó “¿Imagino que llegaste arreglado?”, ante lo cual el ex líder de La Ley respondió que “sí, pero no tan arreglado. Casual, pero con perfume en todos lados“.

“Le dije que ‘tengo emociones encontradas, porque un lado estoy contento de conocerte porque me encantas como actriz y soy gran fan de tu carrera, pero por otro lado estoy triste porque falleció un gran compositor que me gustaba mucho desde niño, que se llamaba Facundo Cabral“, sostuvo el coach de The Voice Chile.

Ante esto, el músico reveló que Stone se le llenaron los ojos de lágrimas y le dio un extenso abrazo. “Fue un abrazo largo, ni siquiera de 10 segundos, fueron como tres minutos abrazándome fuerte. Entonces ahí me di cuenta cómo tiene las emociones a flor de piel”, indicó.

Respecto a su actual relación con la actriz, Cuevas señaló que “nos hicimos buenos amigos, de hecho hasta el día de hoy nos mandamos mensajes de repente y nos saludamos“.

“Una relación basada en el respeto y la buena onda. Nunca en mi vida le pedí una foto a ella, que sería como lo típico y yo pienso que por eso me leyó de una manera distinta”, cerró.