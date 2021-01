Un sentido mensaje publicó este lunes el artista nacional Beto Cuevas en su cuenta de Instagram, para despedir a Leti, una fiel seguidora que murió recientemente producto de un cáncer.

El músico lamentó su pérdida con una publicación que dedicó a ella y a su familia.

“Es muy triste no haber podido ni siquiera hablar con ella y despedirla. El cáncer se la llevó y recuerdo lo dulce y simpática que siempre fue. Todo mi sentido pésame para su familia que espero logren encontrar paz con esta triste partida”, escribió el ex líder de La Ley.

Cuevas se refirió también al fallecimiento de esta fan en una entrevista con Angélica Castro en Radio Agricultura, donde también lamentó no haber estado enterado de su situación a tiempo. “Ayer me enteré que hace un mes falleció. Yo no tenía idea, subí una foto con ella y le mandé saludos. Es muy triste cuando la gente se va”.

“Lo único que pensaba, que me daba un poquito de tristeza, era que a mí no me costaba nada saludarla o podido hablar con ella, sobre todo en las circunstancias en la que se encontraba. Por último que le sirva como un llamado al más allá”, afirmó el cantante.

En la misma línea, el músico radicado en Los Ángeles reflexionó sobre cómo ha enfrentado la crisis sanitaria alejado de su familia: “Yo no he visto a mis padres y hermanas hace casi un año por esta razón, pero sí te ayuda a acercarte y contestarle a la gente. Si bien es una situación muy triste y terrible para la economía de las personas, de alguna manera nos ha acercado a algunas personas que no hemos podido ver físicamente”.