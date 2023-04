“Absolutamente desencantado”: Beto Espinoza reveló cuál era su sueldo como Epidemia en Cachureos

Humberto “Beto” Espinoza fue el encargado de dar vida a un querido personaje del programa infantil Cachureos. Se trata de Epidemia, quien tenía una característica voz y era conocido por sus pocas refinadas costumbres.

Más allá de eso, este personaje logró transformarse en uno de los más icónicos de esta producción de antaño. Sin embargo, recién ahora salieron a la luz algunos conflictos que llevaron a que el propio actor renunciara a su interpretación.

Según contó el humorista en el programa Not News de Via X, al comienzo del programa recibió $20.000 como sueldo por encarnar a Epidemia.

“Mi primer sueldo de Epidemia fue de 20.000 pesos, lo tengo en boleta y todo eso, mientras el otro actor, ellos ganaban 50.000 pesos por un año“, contó.

Pero más allá de eso, dijo, “las platas nunca fueron un problema para mí porque yo lo disfrutaba”.

Respecto de cómo llegó a este trabajo, señaló que “Jorge Garrido, que era el productor de Cachureos, me contrata diciendo ‘quiero que tú seas el Epidemia’, un personaje con tales y cuáles características. A él se le ocurre el personaje. A mí me muestran el personaje, que lo diseñó el Señor Lápiz”.

“Marcelo no lo quería por ningún motivo, después lo quiso mucho y hasta el día de hoy, pero bueno, ese es otro tema”, confesó.

Siguiendo esa línea, el actor también abordó la relación laboral que mantuvo con Marcelo Hernández, conocido como el Tío Marcelo por ser el conductor del programa.

Específicamente dio a conocer los motivos detrás de su alejamiento de Cachureos: “El año 95 yo renuncio por varios problemas que hubo con Marcelo (…) era complicado como jefe, no nos trataba mal, pero era una presión constante”.

“Yo me di cuenta de que estaba agotado de Marcelo y me sentía incómodo y opté por renunciar pese a que me ofrecieron seguir con mejores condiciones, pero ya era demasiado tarde porque ya estaba absolutamente desencantado con el programa“, cerró Espinoza.