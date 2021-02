La modelo cubana Betsy Camino recordó cuando fue coronada como reina del Festival de Viña del Mar 2018, donde tuvo un entredicho con su compatriota Lisandra Silva, quien también compitió en esa ocasión.

“En la isla (Cuba) somos 11 millones y cuando tú te encuentras a un cubano afuera uno lo siente como si fuera el primo hermano. Y no, no pasó en lo absoluto (con Lisandra Silva)”, señaló Camino en conversación con el Experto en reality, Francisco Halzinki, a través de su cuenta de Instagram.

Al comienzo de la competencia, la ex anfitriona del certamen viñamarino rememoró que hizo una fiesta de lanzamiento de su candidatura, donde invitó a las demás postulantes. “Nadie me pescó, nadie fue”, dijo.

En este contexto, indicó que la única que le respondió fue Camila Recabarren, quien le habría señalado: “‘mami, yo en esta ocasión no voy a ir. Yo no puedo ir porque tengo otra actividad’. Le dije ‘Cami, ¿sabes qué? Dale, pero igual se agradece que me hayas avisado’. A lo mejor no quería ir, pero se tomó el tiempo”.

Lee también: La destapada sesión de fotos de Fernando Larraín que fue aplaudida por el elenco de “Casado con hijos”

Asimismo, recordó que en una oportunidad coincidió con la actual pareja de Raúl Peralta en un evento, y según Betsy, su compatriota no le devolvió el saludo.

“Estamos ahí afuera y Lisandra no pesca, como que no me pescaba y yo todo lo contrario, decía ‘que rico que una cubana haya ganado un reality’. Yo no era ni conocida ni estaba en la tele cuando ella había ganado un reality”, relató.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió cuando aparecieron las cámaras y Lisandra se acercó para saludarla: “Yo le quité la cara. Eso fue lo que pasó y me dice ‘Betsy, ¿cómo tan mal educada?’. Y yo dije ‘es que yo no soy una adelante y otra detrás. Tuviste todo este tiempo para saludarme y ahora que están las cámaras resulta que eres mi mejor amiga’“.

Finalmente, la modelo aseguró que Lisandra “es envidiosa y no sabe perder. Porque creo que hay miles de maneras. El cubano es una persona que es echá pa’ delante, se alegra por los demás. Quizás siento que vivió tanto tiempo afuera. Ojo, lo repito, estoy hablando desde la experiencia mía. Pero el cubano es guarachero, que abraza, que tira la talla y ella no es así, no tiene nada que ver. Ni habla como cubana, no gesticula”.