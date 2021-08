La cantante Beyoncé sorprendió al mundo tras contar que está construyendo su propia granja de marihuana.

“Durante la cuarentena, pasé del exceso a crear rituales positivos inspirados en generaciones anteriores y poner mi propia interpretación de las cosas. Descubrí el CBD (cannabidiol) en mi última gira y experimenté sus beneficios para el dolor y la inflamación”, reveló la artista en conversación con la revista Harper’s Bazaar, de la cual será rostro en la portada durante su edición de septiembre.

En la misma línea, la cantante de 39 años contó que el CBD “me ayudó en las noches y en la agitación que conlleva no poder dormir”.

Del mismo modo, en su búsqueda de rituales, la reconocida intérprete de éxitos como Single Ladies (Put A Ring On It), Crazy in Love y Bills, Bills, Bills, encontró “propiedades curativas en la miel que me benefician a mí y a mis hijos. Y ahora estoy construyendo una granja de marihuana y miel”.

“Tengo mucho que compartir y hay más por venir”, comentó.

