Bigote se viene a Chile: Coni reveló que adoptará al querido perrito de Gran Hermano

Raimundo, líder de la semana, y quien salvó a Jennifer la noche de este jueves, sigue manteniendo una cercana relación a Constanza, quien está en placa de eliminación junto a Skarleth, Hans, Alessia y Jorge.

El domingo, como es habitual, habrá un nuevo eliminado, quien de inmediato deberá abandonar la casa más famosa del mundo. Cabe recordar que hasta el momento nueve jugadores han sido eliminados y con la renuncia de Sebastián Ramírez, son en total 10 las personas que han dejado el reality.

Coni le confiesa a Rai que adaptará a Bigote

Este viernes y mientras Coni y Raimundo charlaban en el patio, la integrante de la Familia Lulo le hizo una gran revelación a Rai: adoptará a Bigote, perro que desde su ingreso le robó el corazón.

En un momento y cuando Bigote se acercó a la bailarina y esta lo comenzó a acariciar, Rai le sugirió que pregunte si se lo puede llevar a su casa. Ahí ella le confirma que se lo lleva. “Se va conmigo”, afirmó.

“El único tema es que no tengo casa… Sí, podría cambiarme a una casa, por llevármelo soy capaz de cualquier cosa. Además, siento que acá me va a ir bien, siento que puedo ganar. Si gano, voy a utilizar esa plata para irme a una casa con él, no lo quiero ocupar a él para eso, pero me lo quiero llevar”, dijo Constanza.

