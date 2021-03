Paloma Mami sólo cuenta las horas para el estreno de su primer disco Sueños de Dalí, que estará disponible en plataformas digitales a partir de este viernes.

Este semana, la artista reveló algunos detalles del venidero trabajo discográfico, entre ellas la portada. “Las mejores pinturas, no se pueden ver solo una vez. Tienes que apreciarlas realmente y estudiarlas para entender”, reflexionó la chilena sobre el arte del álbum.

Además, presentó los títulos de las 11 canciones que conformarán el larga duración, causando sorpresa que no se incluyeran los primeros hits de su carrera como Not Steady, Fingías y No te enamores. “Espero que tomen su tiempo de disfrutar este proyecto que preparé con todo mi amor para ustedes”, señaló.

En entrevista con Billboard, la cantante confirmó que se presentará en el show de televisión de la destacada animadora y comediante estadounidense Ellen DeGeneres, en el marco de la promoción del álbum.

“Sólo tengo que demostrarme a mí misma que puedo hacer que mi música hable por si sola y dejar que mi talento hable”, reflexionó en conversación con la revista especializada en música.

Cabe recordar que DeGeneres ha entrevistado a diferentes figuras del espectáculo y la política, como Barack Obama, Hillary Clinton, Brad Pitt, Katy Perry, Taylor Swift, Keanu Reeves, Justin Bieber y una larga lista de invitados.