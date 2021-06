(CNN) – La famosa cantante Billie Eilish se disculpó con sus seguidores después de que apareciera un video de ella aparentemente cantando una canción como un insulto racial anti-asiático.

La siete veces ganadora del Grammy publicó un comunicado en sus historias de Instagram sobre la compilación editada de videos, que circuló ampliamente a principios de este mes.

En un clip, Eilish articuló un insulto racista anti-asiático y en otro video aparentemente imitó un acento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

“Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar porque alguna vez dije esa palabra”, escribió la joven de 19 años, agregando que tenía 13 o 14 años en ese momento.

“Esta canción fue la única vez que escuché esa palabra, ya que nadie de mi familia nunca la usó a mi alrededor”, dijo. “Independientemente de mi ignorancia y edad en ese momento, nada excusa el hecho de que fue doloroso. Y lo siento“.

Lee también: Scarlett Johansson contra la hipersexualización de Black Window: “La trataron como un pedazo de carne”

Eilish también se refirió a la “tonta voz inventada”, diciendo que ha usado la voz toda su vida cuando habla con mascotas, amigos y familiares.

“Es un galimatías absoluto y sólo yo bromeaba, y de ninguna manera es una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura en lo MÁS LIGERO”, escribió.

“Independientemente de cómo fue interpretado, no quise decir que ninguna de mis acciones haya causado daño a otros y me rompe el corazón absolutamente que esté siendo etiquetada ahora de una manera que podría causar dolor a las personas que lo escuchan”, agregó el cantante.

“No solo creo en, sino que siempre he trabajado duro para usar mi plataforma para luchar por la inclusión, la bondad, la tolerancia, la equidad y la igualdad“, escribió Eilish. “Todos necesitamos seguir conversando, escuchando y aprendiendo. Te escucho y te amo. Gracias por tomarte el tiempo de leer esto”, concluyó en su publicación.

Lee también: “Probablemente me llevará”: Actor de “Friends” padece cáncer de próstata en etapa 4

Eilish lanzó recientemente un sencillo llamado Your Power y su nuevo álbum, Happier Than Ever, tiene fecha de lanzamiento el 30 de julio.