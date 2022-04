Un himno: Billie Eilish sorprende con interpretación de “Misery Bussiness” junto a Hayley Williams en Coachella

Este fin de semana continúa el Festival Coachella 2022 en Los Angeles, Estados Unidos, donde Billie Eilish presentó su show durante la noche de este sábado y se convirtió en la artista más joven en liderar el evento.

La presentación de la música de 20 años ha estado entre lo más comentado, no solo por su gran popularidad, sino porque contó con un especial momento: la colaboración junto a Hayley Williams, célebre líder de Paramore, quien se unió para una especial interpretación.

“Por favor denle bienvenida a mi amiga, ¡Hayley Williams!”, introdujo Billie Eilish, quien dejó en claro su admiración por la cantante en medio de los gritos de la audiencia.

“Wow. Mi primer Coachella. Gracias por compartir esto conmigo, es increíble”, respondió Williams, para luego dar paso a una versión acústica de Misery Business, la canción más emblemática y popular de la banda de pop y rock alternativo.

Hayley Williams of Paramore joined Billie Eilish on stage for an acoustic version of 'Misery Business' at weekend two of #Coachella pic.twitter.com/qOlTVappX8 — Bops And Bangers (@bopsandbangers) April 24, 2022

Se trata de un nuevo gesto con el que la interprete de Bad Guy volvió a mostrar su aprecio por los músicos que la inspiraron. Con ella, Williams volvió a interpretar uno de los himnos de Paramore luego de anunciar que necesitaba distanciarse un tiempo de esa canción en 2018.

Esto dado que uno de sus versos ha sido cuestionado durante los últimos años debido a la forma en que se refiere algunas mujeres:

Second chances they don’t ever matter, people never change (Las segundas oportunidades no importan, la gente nunca cambia)

Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry that’ll never change (Una vez una prostituta, no eres más que eso, lo siento pero eso nunca va cambiar)

Finalmente, antes de abandonar el escenario, Williams también interpretó a dúo junto a Eilish Happier Than Ever, tema titular del más reciente álbum de la joven artista.