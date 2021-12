Esta semana, la popular cantante estadounidense Billie Eilish se refirió a lo que ha significado la pornografía en su vida, en el marco del reciente lanzamiento de su canción Male Fantasy, que habla justamente de esta temática.

De acuerdo con su relato, comenzó a consumir este contenido cuando tenía apenas 11 años y esto tuvo un impacto relevante en ella, ya que desarrolló una adicción. “Sola en casa, tratando de no comer, me distraigo con pornografía”, es la situación que describe parte de la letra del single mencionado.

En conversación con el programa radial The Howard Stern Show, la compositora declaró que “realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”.

En esta misma línea, la joven agregó que “creo que el porno es una desgracia. Solía ​​ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”.

Finalmente, la estadounidense confesó que “las primeras veces que tuve sexo, no estaba diciendo que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”.