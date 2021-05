Sorprendidos quedaron los fans de Billie Eilish, quien recientemente compartió una sesión de fotos para la edición británica de la revista Vogue, donde fue portada.

La cantante de 19 años mostró una faceta que sus seguidores no habían visto hasta ahora. A punto de lanzar su nuevo disco, Happier than ever, la intérprete de Bad Guy ya había llamado la atención tras cambiar su melena bicolor por un platino con flequillo, pero ahora fue más allá.

Es que la gran triunfadora de la pasada edición de los premios Grammy luce delicadas prendas de lencería en las imágenes, que incluso revelan el tatuaje que se hizo desde el muslo hasta el abdomen.

“Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión. Haz lo que quieras cuando quieras. Al diablo con todo lo demás”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, donde una de las publicaciones alcanzó más de nueve millones de likes en sólo una hora.

La sesión de fotos hizo a la cantante tendencia en Twitter, donde los usuarios la calificaron de “diosa” e hicieron hincapié en que su nuevo álbum podría reflejar una nueva época para ella.

Revisas las fotos de Billie Eilish acá:

