¿Qué es lo que haría Billie Eilish si tuviera un mall vacío entero a su disposición? Esa es la pregunta que la artista responde en el videoclip de su nuevo sencillo.

Therefore I Am es el nombre de su más reciente single, estrenado este jueves, con el que la cantante de 18 años sorprendió a sus seguidores.

En el video, dirigido por ella misma, aparece paseando al interior de un centro comercial sin nadie, en medio de la pandemia, con las tiendas cerradas, pero con algunos locales de comida abiertos y son justamente estos, prácticamente, los protagonistas.

La ganadora de los Grammy 2020 con su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? hace de las suyas en el recinto, robándose algunos pretzel, donuts, papas fritas y lo que va encontrando en el camino, para luego salir corriendo.

Esta es la tercera canción que estrena en medio de la crisis sanitaria, tras my future y No Time to Die, parte del soundtrack de la nueva película de James Bond.

En Therefore I Am, Eilish mantiene la estética sonora de sus trabajos anteriores, con la atmósfera minimalista de su debut, voces suaves y su particular fraseo, como susurrando sobre el micrófono con pequeñas distorsiones características en su producción junto a su hermano Finneas.