“Me tiró a un tarro de basura”: La graves denuncias que enfrenta Bill Murray

Uno de los momentos más difíciles de su carrera es el que está enfrentando el reconocido actor Bill Murray, de 72 años, quien recibió una avalancha de testimonios que dan cuenta de actos grotescos y abusivos por parte del que fuera uno de los comediantes más queridos de Estados Unidos. El último testimonio lo dio el conocido actor Seth Green, quien aseguró que vivió una experiencia traumática cuando tenía apenas 9 años y se preparaba para su participación en Saturday Night Live. “Me levantó de mis tobillos, me sostuvo boca abajo, me tiró a un tarro de basura y me dijo la basura va en el bote de basura (…) estaba horrorizado”, recordó el también guionista.