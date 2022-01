El reconocido actor chileno, director de teatro, académico y Premio Nacional de Artes, Héctor Noguera (84), reveló en redes sociales que su hijo Damián escribió un libro con su biografía.

Durante más de tres años guardó el secreto y hoy, en el día del lanzamiento, comentó detalles inéditos de la creación del libro.

“Damián me hacía preguntas, me hacía pensar cuáles eran las raíces de mi vocación. Ayudaba a hacer memoria de algunos hechos para descubrir las razones que me llevaron a elegir el teatro. También indagaba en lo que pasaba por mi cabeza o en lo que sentía cuando estaba frente a una cámara o en el escenario”, escribió el gestor cultural.

Tras intensas y largas conversaciones, Damián “escribía, revisábamos juntos y me asombraba con su estilo de narración. Sentía que era un personaje de su historia, lo que me parecía muy revelador”.

“Pasamos más de tres años trabajando juntos y hoy realizamos el lanzamiento del libro Autobiografía de mi padre en Teatro Camino”, comentó.

Asimismo, agradeció a María de la Luz Hurtado y a Nona Fernández “por participar en este diálogo y describir con mucha emoción sus experiencias al leer cada capítulo”.

