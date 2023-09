¿Bizarrap ft Taylor Swift? Posteo del DJ argentino generó expectación en sus seguidores

El pasado martes se realizaron los MTV Video Music Awards 2023, ceremonia de premiación que tuvo lugar en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El evento en su edición 40° se rindió un homenaje a los 50 años de vida del Hip Hop de la mano de grandes artistas como Lil Wayne, Nicki Minaj, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J, Doug E. Fresh y Darryl McDaniels.

Además, la noche estuvo marcada por las grandes presentaciones de las artistas femeninas de talla mundial Karol G, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Doja Cat, Anitta y Shakira que hicieron bailar a los MTV hasta altas horas de la madrugada.

Pero sin duda las reinas de la noche fue Shakira y Taylor Swift, quienes arrasaron en las nominaciones. La artista estadounidense obtuvo 8 nominaciones siendo una de las artistas más premiadas en la historia de los MTV Video Music Awards.

Mientras que la cantante de barranquilla, se convirtió en la primera artista latina en recibir el premio Vanguard Award y además, se robó la noche con una presentación de 10 minutos cantando sus mejores éxitos, que hizo bailar a Taylor Swift al ritmo de la BZRP Music Sessions #53.

El momento fue captado por las cámaras de MTV Video Music Awards y viralizado en redes sociales, siendo reposteado en X por el productor musical y DJ argentino, Bizarrap. ¿Será un posible guiño para una futura sesión con Taylor?

Síguenos en