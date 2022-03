Continúa la polémica luego de la “tiraera” que lanzó Residente junto a Bizarrap en contra del músico colombiano J Balvin, en la que critica directamente al cantante urbano.

Bien, pues quien quedó en medio de la disputa fue precisamente BZRP, el productor argentino que decidió grabar su sesión número 49 junto al puertorriqueño.

¿Está del lado del ex Calle 13 o apoya al intérprete de Rojo? Esa es la pregunta que el DJ trasandino decidió aclarar.

Lee también: Residente responde críticas de medio feminista a letra de su “tiraera” a J Balvin: “Cada día aprendo más”

Fue así como en un stream junto al youtuber Ibai, aseguró que “como le digo a todos, ellos son libres de expresar lo que sientan”.

Al respecto, explicó que él es solo quien pone el beat y nunca ha interferido en las letras de los artistas con los que colabora. Es más, afirmó que no necesariamente se siente identificado con todas las Music Sessions que ha realizado.

En esa línea, detalló que tras la sesión con Residente incluso conversó con José Osorio (verdadero nombre de J Balvin) y le dijo que no era nada personal contra él. “Yo se lo pude comentar. Yo no le cierro las puertas a nadie (…) Todo el mundo tiene las puertas abiertas a mi estudio y yo no estoy en contra de José. No quiere decir eso”.

Revisa el stream a continuación: