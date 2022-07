¿Con gira mundial incluida? Se viene el comeback de Blackpink y estas declaraciones lo confirman

El 2 de octubre del 2020 es un día recordado por los y las seguidoras de Blackpink, ya que Lovesick Girls fue el último comeback del grupo. Pero esto podría cambiar, porque se ha confirmado que su regreso está cerca.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé han estado trabajando en su próximo álbum y su lanzamiento estaría a la vuelta de la esquina, según han dicho desde YG Entertainment al sitio surcoreano Naver.

“Gran parte de la música de Blackpink ha sido preparada y completada con gran esfuerzo por un largo tiempo”, indicaron desde la empresa de las idol, donde también apuntaron a que agosto sería el mes elegido.

Como bien saben quienes han seguido su carrera desde el debut, Blackpink no se caracteriza por la frecuencia con la que lanzan nuevas canciones, aunque cada una de ellas siempre deja con ganas de más. De hecho, ya ha pasado casi un año y 10 meses desde que las miembros del super grupo de K-pop entregaron su último sencillo, perteneciente a The Album (2020), el que también contó con los singles How You Like That y Ice Cream, con Selena Gomez.

Por lo que la anhelada vuelta de las consideradas reinas del K-pop es uno de los deseos más grandes de los y las blinks (como se llama su fandom) repartidos por el mundo, pero no es su único deseo.

Otro de los sueños de la fanaticada de las intérpretes de Whistle, Boombayah y Ddu-Du Ddu-Du es el poder verlas en vivo, ya que su última gira inició el 10 de noviembre de 2018 y terminó el 22 de febrero de 2020, antes que el mundo entrara en las cuarentenas por la pandemia de COVID-19.

Si bien contó con 33 fechas, el world tour In Your Area las llevó por países de Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía, dejando fuera nuestra región.

Es por eso que la segunda mitad de la declaración de la empresa de Yang Hyun-suk entrega esperanza y alimenta la especulación de los seguidores de, por ejemplo, Chile.

“Las intérpretes partirán al más grande tour mundial realizado por un grupo femenino de k-pop a finales de este año“, señalaron,

Todo con el objetivo de que el cuarteto “pueda expandir su relación con fans de todo el mundo. Y los proyectos a gran escala dignos de ese estatus continuarán“.

Lo anterior, sustentando en que Chile ya es el destino de otro de los grandes grupos que representan el hallyu: (G)-Idle, quienes se presentarán en el Teatro Caupolicán el 10 de agosto, conjunto que agotó las entradas.

Tres de las integrantes de Blackpink han lanzado mini álbum en solitario, Jennie con Solo (2018), Lisa con Lalisa y Rosé con -R- (ambas en 2021). Mientras que Jisoo protagonizó el k-drama Snowdrop en 2021.