Blanca Lewin revela que estuvo cerca de actuar con Pedro Pascal: “Mi hija me lo reprocha hasta el día de hoy”

Pedro Pascal es el actor chileno del momento, debido a sus papeles en exitosas series como The Mandalorian y The Last Of Us. Ante esto, se han dado conocer algunos datos desconocidos de su vida personal y carrera artística.

Recientemente, Maite Pascal, cantante y madre de la diputada Maite Orsini, sorprendió al revelar son primos con el intérprete chileno-estadounidense. Sin embargo, aclaró no lo conoce personalmente y que no es tan cercana a su familia paterna.

“No lo conozco personalmente, cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’ y no sé qué, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”, sostuvo.

Ahora se suma una nueva revelación, esta vez por parte de la reconocida actriz nacional Blanca Lewin, quien indicó que estuvo cerca de compartir con Pascal en el elenco de una película chilena.

“¿Sabes que una vez casi actúo con Pedro Pascal en una película? Sí, pero nadie lo conocía”, señaló Lewin en el programa Hora 25 de NTV.

Sin embargo, esa unión no se pudo concretar por decisiones del director del filme. “El director me dijo ‘¿por qué no traemos un actor chileno como de tu entorno? Y llamamos a Pablo Cerda“, dijo entre risas.

“Mi hija me lo reprocha hasta el día de hoy, ‘¿por qué no eligimos a Pedro Pascal?’. Pero bueno, no lo conocíamos”, confesó la artista.

Si bien no mencionó el nombre de la producción, todo indicaría que se trataría de la cinta Allanamiento, que debutó internacionalmente este año en el Ibero-American Film Festival, en Miami.

De acuerdo a información del sitio Cinechile.cl, Blanca Lewin y Pablo Cerda encabezaron el elenco junto a otros reconocidos intérpretes nacionales como Juan Pablo Ogalde, Daniela Ramírez y Nathalia Galgani.

Dirigida por Tomás González Matos, la película está inspirada inspirado en una historia real sobre un grave error en un operativo ilegal, donde cuatro detectives tienen 48 horas para intentar limpiar sus rastros y librarse de una investigación que los acusa de narcotráfico, torturas y corrupción.