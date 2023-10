Blanquita Nieves reflexionó sobre su cirugía con Aníbal Lotocki: “Me genera algo de vergüenza”

Francesca Cigna, mejor conocida como Blanquita Nieves, será una de las invitadas al capítulo estreno de este viernes en Podemos Hablar, instancia en la que recordó la intervención quirúrgica que se hizo con Aníbal Lotocki.

La modelo compartió una íntima conversación con Jean Philippe Cretton, con quien se sinceró sobre todo lo vivido tras someterse a una operación estética con el polémico médico, que fue condenado a cárcel e inhabilitación por mala praxis, tras una serie de casos que salieron a luz en Chile y Argentina.

En ese sentido, la bailarina explicó que “obviamente lamentable, a todos nos toca, no nos deja indiferentes. Espero también que salgan a la luz los resultados de la investigación y que la justicia también haga algo al respecto, porque hasta ahora se sabe que él sigue libre. No se sabe más allá. Es un tema complicado”.

Por otra parte, Blanquita Nieves detalló lo que sintió al enterarse de todo lo ocurrido y aseguró que sintió mucho miedo por las consecuencias. “Debo decir que hasta ahora siempre fue un tema que me genera algo de vergüenza, porque miro atrás y digo ‘pucha que fui ingenua’. Eran otros tiempos, otro nivel de conciencia. Gracias a Dios yo he estado súper bien. O sea, estos 15 años, nunca he tenido ningún síntoma, ninguna complicación. No sé si tendrá que ver que hago mucho deporte, la verdad es que no sé”, destacó.

“En ese tiempo se hablaba mucho como que en Argentina estaban a años luz en todo lo que es operaciones, cirugías estéticas. Entonces, ellos hablaban de que esto era revolucionario, era otra técnica, que todos los otros médicos que hablaban no estaban actualizados. Realmente creímos. Yo creo que confiamos en la persona equivocada”, lamentó.

Blanquita Nieves y su reflexión tras ser operada por Aníbal Lotocki

Finalmente, Blanquita Nieves aprovechó su espacio en Podemos Hablar y compartió una reflexión invitando a trabajar el amor propio y la aceptación del cuerpo de manera consciente.

“Creo que es súper importante trabajar el amor propio. Está bien hacerse algunos arreglos hoy en día, está la tecnología. Pero yo creo que es súper importante tener conciencia de dónde estamos haciendo esto, si es desde el que ‘yo me amo; amo mi cuerpo y quiero lo mejor para mi cuerpo’, o si es desde un rechazo”, expuso.

De la misma manera, explicó que “yo creo que yo me operé desde esa creencia, de que no soy suficiente. Tengo que convertirme en otra persona para sentirme aceptada y valorada. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría entregar: Trabajar ese amor propio y tener esa conciencia, desde dónde actuamos”.

Revisa el testimonio completo de Blanquita Nieves en el capítulo estreno de Podemos Hablar la noche del viernes 13, a partir de las 22:30 horas en Chilevisión.

Síguenos en