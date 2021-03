La banda homónima de Blaze Bayley, ex vocalista de Iron Maiden, publicó una nueva canción en la que cuenta cómo fue haber vivido en carne propia el terremoto de 2019 en Coquimbo.

18 Flights es el nuevo tema de Blaze Bayley, parte de su próximo disco War Within Me, el cual en sus redes sociales dedicó especialmente a la gente de la Cuarta Región.

“Tomada del próximo disco War Within Me y dedicada a toda la buena gente de Coquimbo, Chile, 18 Flights cuenta la historia del interrumpido show en 2019 debido a un terremoto de verdad y una alerta de un inminente tsunami”, escribió en su cuenta de Instagram.

Quien alguna vez interpretara temas como Man on the Edge o Futureal va dando cuenta del tour que realizaba ese año, comenzando por Brasil donde se presentó ante miles de fanáticos.

“18 vuelos y 15 shows/ seis países y nos vamos/ no podríamos adivinar/ no podíamos saber/ Un terremoto llega a Coquimbo/ Detengan el show“, dice el británico en el coro de la canción.

Esa noche sólo cinco canciones fueron escuchadas por los fanáticos: Redeemer, Are You Here, Futureal, The First True Sign y Escape Velocity.

El sismo 6.7 en la escala de Richter y una alerta preventiva de tsunami -más tarde descartada- sin dudas que dejaron una marca en el artista, quien al día siguiente debía viajar al sur del país para su presentación en Puerto Montt y luego volver a Viña del Mar.

Escucha la canción acá: