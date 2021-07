Después de someterse a varios tratamientos, Mark Hoppus, el bajista de la popular banda de pop punk, Blink-182, informó mediante un video que le diagnosticaron un Linfoma Difuso de Células B grandes 4-A, el mismo tipo de cáncer al que sobrevivió su madre.

En ese contexto, Mark anunció que se realizará una tomografía por la emisión de positrones para determinar los efectos secundarios que le podría generar la quimioterapia a la que ha estado expuesto hasta el momento, como la pérdida de memoria repentina:”Olvido cosas que me han dicho hace cinco minutos”, dijo el músico.

Incluso, hace unos días atrás, publicó en sus redes sociales que se tomaría una prueba trascendental, para determinar si “vive o muere”. También agradeció los miles de mensajes de apoyo que ha recibido.

Apologies if I’m oversharing but it’s so surreal to think that this week I’ll take a test that may very well determine if I live or die. Thanks to everyone for the positive thoughts and encouragement. I read all your replies and it means the world to me. Thank you. 🙏🏻 I’m going

