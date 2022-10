Blink-182 regresa con nuevo disco y gira mundial: Las 5 canciones más recordadas de la banda

Este martes, Blink-182 anunció su esperado regreso a la escena musical y también a los escenarios, una noticia que emocionó a todos sus fanáticos alrededor del mundo.

La noticia la dio a conocer el grupo de punk a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartieron un video con el anuncio de su regreso con la formación original: Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker.

En el contexto de sus 30 años de historia, la recordada banda californiana de punk-rock anunció una gira mundial, que los traerá a Latinoamérica, un nuevo álbum y una canción que saldrá este viernes. Además del esperado regreso de DeLonge, su vocalista y guitarrista.

“Viene la gira. Viene el álbum. Viene Tom. Entradas a la venta el lunes. Nueva canción ‘Edging’ el viernes”, detalló el grupo en sus perfiles de Twitter e Instagram junto a un video en el que aparecen los tres integrantes.

We're coming. Tour's coming. Album's coming. Tom's coming. Tickets on sale Monday. New song "Edging" out Friday.

