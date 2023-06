¡Esperado regreso! Confirman a Blur en Fauna Primavera 2023 y dan a conocer fecha de venta de entradas

Los rumores eran ciertos. Durante horas de este jueves se confirmó el esperado regreso del grupo británico Blur a nuevo país en el marco del festival Fauna Primavera.

Aunque no fue lo único, porque también se dio a conocer que Pulp será el otro plato fuerte del evento que se realizará en noviembre de 2023 en Ciudad Empresarial.

Así es: Blur y Pulp serán los headliners de Fauna Primavera.

Cuándo se presentará Blur

Si bien el festival Fauna Primavera se realizará el 24 y 25 de noviembre en el parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, la organización del evento todavía no ha anunciado el día en que la banda liderada por Damon Albarn se presentará.

Cabe recordar que Blur es uno de los grupos británicos más exitosos de las últimas tres décadas y estuvieron en una pausa musical durante ocho años, hasta que a mediados de mayo anunciaron el lanzamiento de su nuevo disco The Ballad of Darren y con ellos varias presentaciones.

La vuelta de Pulp

Pulp, grupo referente dentro del espectro del britpop regresa a Fauna Primavera luego de un magistral show en su edición 2012. Una de las últimas actuaciones en directo, también en lo compositivo, el mismo año editó el single ‘After You’, producido por James Murphy de LCD Soundsystem.

Pulp lanzó su primer álbum, It, en 1983, pero no fue hasta el lanzamiento de His ‘n’ Hers de 1994 que la banda encontró el éxito. Con pausas cada cierto tiempo, la banda retorna a los escenarios y a las giras, doce años después de que encabezó escenarios repletos en Glastonbury, Reading y Leeds.

Al igual que en el caso anterior, tampoco se conoce el día en que se presentará Pulp en el festival Fauna Primavera.

Venta de entradas

Las entradas para la décima edición del festival Fauna Primavera comenzará este 5 de junio al medio día, cuando se pondrá a disposición el Pase de 2 Días.

En tanto, la venta del Pase de 1 Día comenzará más adelante, cuando se de a conocer el cartel por día.

En cuanto a la preventa, habrá una exclusiva para los clientes del Banco de Chile desde el 5 de junio al medio día, mientras que la venta general iniciará el 7 de junio, a la misma hora.

Los precios aún no son revelados.