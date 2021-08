A fines de julio, los fans de Better Call Saul tuvieron motivos de sobra para preocuparse. El protagonista de la serie, Bob Odenkirk, sufrió un colapso en pleno set de grabación producto de un ataque al corazón. A días de esto, fue el propio intérprete quien se refirió a su actual estado de salud.

Por medio de su cuenta de Twitter, Odenkirk compartió palabras con sus admiradores. Ahí, los calmó ante la preocupación que les generó su delicada situación médica.

Para comenzar con sus palabras, el intérprete señaló: “Estoy bien. He tenido mi propia semana estilo «es una vida maravillosa» por esta gente y su insistencia de que en algún sentido, hago el mundo mejor”.

Siguiendo con sus comentarios, Bob Odenkirk también hizo un llamado para bajarle el perfil, pidiendo que las expectativas se mantengan normales.

“¡Wow! Muchas gracias, los amo a todos en este momento, pero sigamos manteniendo las expectativas de forma razonable”, concluyó señalando en la mencionada red social.

I am doing great. I’ve had my very own “It’s a wonderful life” week of people insisting I make the world slightly better. Wow! Thank you, I love everyone right now but let’s keep expectations reasonable!

