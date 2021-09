Este miércoles, el actor estadounidense, Bob Odenkirk, reveló que ya retomó las grabaciones de Better Call Saul.

A través de una publicación en sus redes sociales, el intérprete de 58 años anunció su regreso a la pantalla chica luego de sufrir un ataque al corazón a fines de julio, que preocupó a sus cercanos y también a sus fans a lo largo del mundo.

“¡De vuelta al trabajo en Better Call Saul!”, escribió quien interpreta al abogado Saul Goodman. “Muy feliz de estar aquí y vivir esta vida específica rodeado de gente tan buena”, continuó en su cuenta de Twitter.

“Por cierto, esta es la profesional del maquillaje Cheri Montesanto ¡haciéndome no feo para filmar!”, concluyó en el tuit que ya supera los 75 mil ‘me gusta’.

Odenkirk actualmente se encuentra grabando la última temporada de la serie que, desde que comenzó, tiene a varios personajes de Breaking Bad de vuelta.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021