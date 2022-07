Bombo Fica tras dichos de Cristián de la Fuente: “Es un mito pensar que los pobres son pobres porque son flojos”

El reciente fin de semana Cristián de la Fuente y The Grange School se volvieron tendencia por redes sociales sociales, especialmente en Twitter luego de la participación del actor en el programa Sin Filtro y sus declaraciones relacionadas con los “privilegios”.

“El problema es que hay gente que no tiene las cosas que desea y quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos. Tienen que pararla. El empresario se sacó la cresta trabajando para tener lo que tiene, ¿por qué eso va a ser un privilegio?”, comenzó señalando el también modelo.

Asimismo, agregó: “La gente me dice ‘tú, desde tu lugar de privilegios’. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa (…) terminé manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando“.

Sus dichos fueron ampliamente criticado en redes sociales y una de las respuestas que más causó alboroto fue la del director chileno Octavio Amaro, quien salió al paso de inmediato.

“Oye (de la Fuente) ibas al Grange conmigo, si eso no es ser privilegiado, no sé qué es, todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos mil kilómetros adelante de los demás, como yo quiero eso para todos, porque lo viví. Tú en cambio quieres mantener las cosas sólo para ti”, escribió el cineasta por Twitter.

En ese contexto fue que otra de las voces el humorista nacional, Bombo Fica, tras ser invitado al programa Zona de Estrellas en Zona Latina, tuvo palabras para mostrar su postura frente a las declaraciones de Cristián de la Fuente.

“Escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres que eran pobres porque eran flojos. Con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación“, dijo el comediante.

“Yo tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y pude saltar barreras que ellos no pudieron, y no porque no quisieran o no se levantaran temprano, sino porque no habían oportunidades“, continuó señalando.

Finalmente, Bombo Fica enfatizó en que “es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos. No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas”.