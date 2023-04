Bombo Fica acusa a Teatro Caupolicán de engaño tras evento a beneficio de damnificados por incendios de Purén

Con el objetivo de reunir fondos, Bombo Fica ideó un evento junto con otros artistas para ir en ayuda de las personas damnificadas producto de los incendios que azotaron al sur de Chile el pasado verano.

Los Jaivas, Inti Illimani, Illapu, Sol y Lluvia y Noche de Brujas fueron algunas de las bandas que actuaron en el evento que se llevó a cabo el martes 7 de marzo en el Teatro Caupolicán.

Sin embargo, tras 50 días del show benéfico, el comediante acusó que el recinto se había quedado con parte del dinero recaudado para los habitantes de la localidad de Purén.

“Se demoraron un mundo en darnos la recaudación, que al final fue de $11.800.000, y lo más triste de todo es que cuando Claudio va a buscar el dinero (…) le restan $4 millones”, señaló el humorista a CHV Noticias.

Desde el teatro, el administrador, José Antonio Aravena, explicó que el dinero descontado corresponde a gastos operacionales, que se destinan a equipos de sonidos, iluminación y personal de seguridad.

Claudio Riquelme, productor encargado del espectáculo, señaló que, incluso, fue la propia empresa la que le dijo que no llevaran ningún equipo.

“Le dije ‘yo tengo oferta de empresas de sonido y de luces que me las pasen gratis’, y me dijeron ‘no, no traigas nada, con lo que hay acá’“, señaló Riquelme.

Hasta ahora, el cheque continúa en las dependencias del Teatro Caupolicán, aunque sin el 35% del total recaudado.