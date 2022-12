“Para mí no existe”: Bombo Fica respondió críticas de Claudio Reyes y aseguró que “nunca he sido amigo de él”

Bombo Fica será uno de los grandes números del humor en el Festival del Huaso de Olmué 2023. Sin embargo, en los últimos días ha enfrentado algunos rumores sobre una millonaria cifra que habría cobrado por actuar en dicho evento.

Uno de los primeros críticos fue Claudio Reyes, quien a través de su programa de YouTube “Viernes Troll”, arremetió contra el comediante por una supuesta cifra que bordeaba los $100 millones. “Pobre, ¿cómo puede vivir con esa plata? Comunista”, apuntó.

“Yo era amigo de él. Yo soy testigo de un festival, en mi pueblo, en Longaví, donde le fue fantástico y le pagaron una millonada que no te la podís explicar”, aseguró Reyes, indicando que la rutina habría tenido tintes políticos.

“Y vamos dándole con ‘el pueblo’. Oye, hue.., si te están pagando un dineral, que son no sé cuántos sueldos mínimos y el hue… ahí haciendo proselitismo”, aseveró el hombre detrás del personaje de Charly Badulaque.

La respuesta de Bombo Fica

Daniel Fica conversó este martes con el programa Sígueme y te sigo de TV+, donde aprovechó de arremeter contra Claudio Reyes asegurando que “yo nunca he sido amigo de él”.

“No, nunca, eso es mentira. Nosotros nos conocíamos, jugábamos a la pelota, nos encontrábamos en un algún show… Teníamos una relación, digamos cordial de colegas. Pero yo no le conozco ni su familia, él no conoce ni la mía, nunca hemos compartido como amigos”, explicó.

En ese sentido, Fica aseguró que “la verdad es un tema que no me interesa lo que diga Claudio Reyes, porque para mí Claudio Reyes no existe”.

Consultado sobre la crítica del ex Jappening con Ja por su postura política en sus shows, el comediante sostuvo que “lo que yo hago en mi trabajo es una crítica social, yo critico el modelo, el sistema, pero nunca he hablado de política ni he marcado ni siquiera mi posición, es más, me burlo de eso en el escenario”.

“Incluso va gente de derecha a ver mi show, esto es bastante transversal”, aclaró Bombo, quien además dijo que “no tiene que ver con que yo tenga una opción o una opinión política. Pero mis espectáculos son totalmente transversales, nunca he hecho nada con alusión a lo político partidario”.

“No vale la pena desgastarse en algo que puede decir un personaje el cual para mi no tiene ninguna importancia, no existe para mi. Solo aclarar que nunca fuimos amigos”, cerró.

Cabe mencionar que, en una reciente entrevista con ADN, Fica desmintió la supuesta millonaria cifra que circula en redes sociales. “Estoy cobrando lo mismo que cobré en el año 2017. O sea, ni siquiera me aplicaron el IPC“, afirmó.