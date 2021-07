Durante una visita en Talca, el precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, apuntó al abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue.

“Chile no quiere comunismo, quiere un cambio social pero no comunismo. Comunismo es polarización, división, conflictos, pelea. Mi rival es Daniel Jadue, él dice que si mueren las pymes, mueren, eso está mal”, aseguró.

El ex alcalde de Las Condes también aseveró que Jadue “dice si se toman un terreno no lo va a desalojar, eso está mal. Dice ‘liberen a los presos del estallido social’. No son presos políticos, son personas que pusieron bombas molotov, que quemaron y saquearon“.

Esto generó la respuesta del comediante Bombo Fica, quien durante un acto de campaña del comando de Jadue en la Región del Maule, indicó que “son declaraciones nada nuevas”.

“En ese país han tratado de exterminar a los comunistas varias veces. Tenemos dos partes en la historia donde han sido perseguidos y exterminados, pero aquí estamos. Estamos porque somos parte de la lucha de un pueblo sufrido, que quiere dignidad y por lo tanto, lo que digan los otros candidatos, no nos interesa“, dijo en conversación con Cooperativa.

Asimismo, el humorista recurrió a una de sus frases más populares para lanzar sus dardos contra Lavín. “Es sospechosa la h…, con todo esto que le tienen miedo a los comunistas”, expresó.

“Que nos inventan cuestiones: que nos comemos las guaguas, que tenemos que vivir en mediagua, a pata pelada, tirando molotov, hediondo a ala… Todo eso es una caricatura burda de aquellos que le tienen miedo a la verdad“, recalcó.