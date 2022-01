Una impactante confesión hizo el cantante irlandés Bono, quien realizó una sorprendente declaración sobre U2, el grupo que lidera desde hace 46 años.

El músico dijo en una reciente entrevista con el podcast Awards Chatter, de The Hollywood Reporter, que no le gustan ni las canciones ni el nombre de la mítica banda de rock.

De acuerdo a sus palabras, le cuesta escuchar su propia voz en los primeros temas, ya que considera que sonaba “muy tensa” y “no masculina”.

“He estado en el auto cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena”, indicó el vocalista.

Pero eso no es todo, porque también indicó que así como al principio no se entusiasmó con el nombre de la banda, ahora tampoco lo hace. “Todavía no lo hago. Realmente no lo hago. Llegué tarde a algún tipo de dislexia. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras”, señaló.

“En nuestra cabeza, era como el avión espía, el U-Boat. Era futurista, como resultó implicar este tipo de aquiescencia. No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre”, aseguró.