José Pastor, actor que interpreta a Miguel en Bosé: “Creo que la gente va a conectar y disfrutar muchísimo con la serie”

El próximo viernes 4 de noviembre se estrena Bosé, una biopic inspirada en la vida del reconocido cantante español y que estará disponible de forma exclusiva a través de Paramount+.

En sus seis episodios, la esperada serie aborda la trayectoria del legendario cantautor español a lo largo de seis canciones de su obra, mediante las cuales relata lo que ocurría con su vida en aquel momento, mostrando, además, su inspiración y proceso de composición y grabación.

Siempre con un halo de misterio, la biopic es considerada como una “obra de arte” inaudita en sí misma, que trasportará a los espectadores a diferentes momentos de la carrera de Bosé que comenzó a finales de los años 70.

Desde Linda, el primer gran éxito de Miguel, pasando por Bandido hasta, incluso, sus visitas al Festival de Viña del Mar. El estreno de la serie se apunta como uno de los más esperados del año y, es por esto mismo, que CHV Noticias conversó en exclusiva con José Pastor, actor que interpreta al español en los inicios de su carrera.

El desafío de interpretar a Miguel Bosé

Los nervios. Inevitables ante un estreno de esta envergadura. Sin embargo, José Pastor entra al estudio, se sienta con una sonrisa y se dispone a responder las preguntas con una naturalidad que conmueve.

Para quienes estén familiarizados en alguna medida con las expresiones corporales de Bosé, el parecido del actor con el cantautor es innegable. “Justo cuando acaba la serie, salí a bailar por la noche con unos amigos y me decían: ¿Por qué bailas como Miguel?“, revela, dando comienzo al diálogo. “No lo sé, no me doy cuenta. Ya se me quedó en cuerpo”, agrega, entre risas.

Asume que interpretar al legendario artista fue un auténtico desafío y que, como consecuencia, aún conserva rasgos de su personalidad. “Comprender su forma de desenvolverse en el mundo y de reaccionar fue lo que más me costó interiorizar“, relata. “Tiene que haber una investigación muy grande. Pero creo que hay algo mágico en comprender al personaje, pasa cuando no te lo esperas”, detalla sobre el proceso.

Con relación a los elementos que más le sorprenden sobre el autor de Morena Mía, afirma, “cada cosa que descubría sobre Miguel era sorprendente”. “Me empujaba a seguir investigando porque era muy interesante. Todo el tema de su familia, digamos, el ambiente donde él ha crecido, que pasase tanto tiempo con Picasso… para mí fue ¡Wow!“.

Y es a propósito de esto último, que Pastor se da la licencia de contar una divertida historia que leyó sobre Bosé y el legendario artista visual. Incluida en un libro biográfico sobre el cantante, trata sobre los primeros pasos de este en el baile, impulsados por Picasso, quien lo motivó a incursionar en esta disciplina. “En la final del curso, (Bosé) hacía de nube y salió al escenario. Ahí, se puso nervioso y se hizo pipí encima“, relata José. Ante la verguenza, el pintor le dice a Picasso que ha sido la mejor nube porque fue la única que ha hecho llover. “Me parece una cosa preciosa y me hace entender los mensajes artísticos”, reflexiona.

El día en que conocí a Miguel

Casi terminado el rodaje de la serie, José Pastor vivió lo que consideró durante largo tiempo como un sueño: conocer, en carne y hueso, a la leyenda de la música en español.

“Fue algo muy esperado para mí. Incluso, había soñado muchas veces con conocerlo. Cómo será ese momento, me ponía a mí mismo muchísima presión“, relata el actor. Sin embargo, asegura que fue un momento especial y sin presiones. “Me abrazó y fue muy afectuoso conmigo. Sentí mucho cariño de su parte”, agrega.

—¿Te aconsejó Miguel de alguna manera?

—No, porque lo conocí cuando estaba casi toda la serie rodada. Al final, nosotros creamos al personaje de Miguel Bosé, que no es Miguel Bosé de verdad. Es un personaje de ficción. Entonces, lo construímos junto a los directores y con toda la información que teníamos. Consideramos bastante importante crear al personaje sin hablar con él.

“Espero que le den amorcito”

A tan solo dos semanas de su estreno, José cree que la serie ayudará a la gente a recordar todo el legado artístico de Miguel Bosé, junto con la importante figura que ha sido. “Tú piensas en él y se te ocurren muchísimos temazos que han calado en un montón de generaciones”, sostiene.

“Entonces, me parece un artista muy inteligente y muy talentoso“, expresa, con evidente admiración. “Y luego en el cine, el trabajo que hace en Tajones Lejanos es asombroso, me inspira muchísimo“.

Para trabajar con tantas canciones del artista, el actor también reconoce que se ha “ido enamorando de todas”. Sin embargo, hay una que le resuena por un motivo especial. “Ahora mismo, me gusta mucho Te amaré. Me parece que tiene una cosa muy linda, que representa muy bien al Miguel de los primeros años“, puntualiza.

—¿Qué elementos convierten a Bosé en una serie imperdible?

—Creo que la gente la va a disfrutar mucho. Creo que es muy divertida de ver. Hay mucha música, creo que el ritmo es muy bueno y que la gente va a enganchar muchísimo. Por lo que me cuentan, aquí se le tiene harto cariño a Miguel, y espero que sí, que eso se refleje en la gente, que le de amorcito.

