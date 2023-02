Botota Fox acusó violenta agresión en show en Valparaíso: “No merezco que me peguen”

El transformista José Miguel Navarrete, mejor conocido como Botota Fox, anunció su retiro indefinido de los escenarios tras sufrir una violenta agresión en el marco de una actuación en el circo La Botota y sus amigas.

La querida transformista, quien cuenta con una extensa trayectoria en televisión e internet, reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde lamentó el suceso y afirmó sentir mucha pena.

“Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena“, comenzó relatando en sus historias, justo antes de señalar que no actuaría nunca más en una carpa.

“No merezco que me peguen y, por lo mismo, defiendo no ir más al circo La Botota y sus amigas en el Marga Marga”, expresó en la plataforma, causando gran conmoción entre sus seguidores.

De momento no ha entregado mayores detalles sobre la agresión, pero Navarrete reiteró que fue víctima del acto y aseguró estar arrepentido de no haberla evitado. “Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso”, contó en la red social.

Finalmente, en el mismo espació, recalcó que “puedes ser una travesti, puedes ser una transformista, puedes ser un gay, puede ser todo eso anormal para la gente, pero que nunca, nunca, te falten el respeto“, sentenció en la plataforma.