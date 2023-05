“No ha sido fácil”: Botota Fox reveló crudo episodio de violencia física por vestirse como mujer

Una delicada anécdota fue la que reveló Botota Fox en el último episodio de La Divina Comida, en el cual compartió la mesa con la actriz Amparo Noguera, la alcaldesa Emilia Ríos y el periodista Miguel Acuña.

El actor transformista fue consultado por la primera vez que trabajó, contando que fue a los 11 años como cuidador de autos, junto a su hermano. “Nos iba muy bien“, dijo a sus invitados.

“No ha sido fácil, sobretodo (porque) que no tengo un cartón, no soy mujer, ni soy hombre (…) Me tengo que maquillar porque este personaje me ha dado mucho“, dijo el humorista.

En la misma línea, aseguró que tras el fallecimiento de su madre tuvo que buscárselas para alimentar a sus hermanas. Ahí fue cuando, a sus 22 años, salió por primera vez a la calle vestido de mujer. “Me costó, pero nunca me dio vergüenza, era un trabajo“, señaló.

Luego, Amparo Noguera le consultó si alguna vez había tenido que vivir situaciones violentas, a lo que el comediante chileno respondió afirmativamente.

“Un hombre que me llevó a un lugar muy lejos y me dijo ‘lo vai’ a hacer gratis hue…’. Yo fui como ‘ay mi amor, cómo puedes ser así, ya, tranquilo, si no tienes plata, tranquilo‘. Y saco la llave del auto, abro la puerta, el hombre se había metido como en un humedal”, comenzó contando la anécdota.

“Ahí me agarra de mi pelo y me tira para adentro (…) Yo a pata’ pela’ salí corriendo. El hombre venía corriendo, así que yo tiré la llave a un río, el río Aconcagua”, agregó después.

Luego, dijo que hizo parar un bus que llevaba mineros. “Me pararon porque me veía como mujer, pero ya cuando abrieron la puerta y yo me subí, fue como ‘bájate’. ‘No, yo no me voy a bajar. Lo único que necesito es que me tires para abajo, para la ciudad'”, dijo terminando su relato.

