“Fue horrendo, una basura”: Critican a Botota Fox tras cuestionar a Naya Fácil por su piscinazo en Viña

Un amargo momento vivió Naya Fácil, pues apenas unas horas después de ser coronada como la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar, acusó haber recibido burlas durante una entrevista que concedió esta jornada.

“Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, saben qué, a mí no me inviten. Yo acabo de ser súper bien ubicada en una entrevista, (aún cuando) me quería puro ir del lugar”, fue parte de lo que expresó en sus redes sociales.

Si bien no mencionó nombres, sus seguidores de inmediato apuntaron sus dardos contra Botota Fox, pues antes de haber publicado sus descargos, la influencer compartió con la comediante en el programa Díaz en Viña de Pamela Díaz.

Botota Fox por piscinazo de Naya Fácil: “Fue horrendo”

Allí, según se puede ver en la conversación, el transformista lanzó varias frases que habrían causado incomodidad en Nayadeth.

Sin ir más lejos, cuando una llamada entró en el celular de la Embajadora de Viña, sin aviso ni autorización, Botota contestó y comenzó a dialogar con la persona en cuestión.

En otro momento, Botota se refirió directamente al piscinazo de Naya: “Fue horrendo, una basura en realidad… esas debilidades juegan en contra en una competencia con agua, pregúntele a Miguelito. No sé qué querías ver pero te ahogaste“, expresó.

Naya Fácil respondió a Botota: “Yo vengo de abajo, el público lo sabe”

A lo anterior, Naya respondió que “yo le tengo fobia al agua, entonces asistí a la primera clase y me están enseñando lo básico“, a lo que el comediante contestó que “se nota que era la clase de capacitación”.

En respuesta, la influencer sentenció: “La gente que es de escasos recursos no tiene para pagarse natación. Yo vengo de abajo, el público lo sabe y nunca tuve los recursos para tomar un curso de natación”.

Mira los descargos de Naya tras entrevista con Botota Fox:

