Botota Fox se disculpa con Naya Fácil tras desafortunados dichos en su contra: “Es una buena niña”

Tras una ajetreada jornada de jueves, en la que Botota Fox desató la furia de Naya Fácil tras una serie de inapropiados comentarios, fue el propio transformista quien recurrió a Instagram para pedir disculpas a la nueva embajadora de Viña 2024.

“Les cuento algo y con mi frente en alto ya que lo que dije o hice con la Naya”, comenzó diciendo a través de redes sociales, luego de recibir cientos de comentarios en los cuales fue recriminada por sus dichos.

“Pido mil disculpas si le afectaron de alguna manera mis hechos, jamás he querido hacerle daño a nadie. Ella es muy inteligente y una buena niña”, añadió. “Aunque no sé de dónde salió tanta mala onda.. en fin, no quiero que esto siga creciendo, porque vamos a romperla en el nuevo reality”.

¿Qué dijo Botota Fox este jueves sobre Naya Fácil?

Dentro de las frases que desataron la polémica, Botota se refirió directamente al piscinazo de Naya: “Fue horrendo, una basura en realidad… esas debilidades juegan en contra en una competencia con agua, pregúntele a Miguelito. No sé qué querías ver, pero te ahogaste“, expresó.

A lo anterior, Naya respondió que “yo le tengo fobia al agua, entonces asistí a la primera clase y me están enseñando lo básico“, a lo que el comediante contestó que “se nota que era la clase de capacitación”.

