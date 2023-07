Botota Fox reveló su mayor deseo en la vida: “Me encantaría ser papá, pero naturalmente”

El comediante y transformista chileno José Miguel Navarrete, más conocido por su personaje de “Botota Fox”, debutó el pasado viernes en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde entregó detalles íntimos de su vida y carrera.

“El transformismo para mí, lo entendí como una forma de trabajo, profesional, por lo demás, porque yo en el día no ando así”, dijo en conversación con Jean Philippe Cretton.

Asimismo, compartió un íntimo deseo que le falta por realizar. “Me encantaría ser papá, totalmente”, señaló el comediante, ante lo cual Cretton preguntó “¿y estás comenzando los planes o el proceso?”.

Navarrete responde después que “quiero ser papá, pero ser papá. Cómo te explico que yo nunca he estado con una mujer (…) Aunque se pueda malentender, me encantaría ser papá… papá”.

En ese sentido, reveló que le gustaría “serlo naturalmente” y cumplir dicho anhelo “con las condiciones que eso genera”.

“Yo no soy ni trans, no quiero ni pechugas, nada. Para mí esto es un personaje y lo cuido, y me encanta que me inviten. Hace mucho tiempo que no me invitaban a un estelar y estoy muy feliz y por eso me encantaría ser papá”, aseveró.

El comediante aseguró que un proceso de este tipo “sería para mí una madurez tremenda. Para una persona que quizá le faltó cariño, hay muchas cosas que uno tiene en la mente, traumas y todo. No por tener un hijo uno va a solucionar eso, pero sí entregarle lo que a ti no te dieron”, concluyó.

Botota Fox compartió en el estelar de Chilevisión con la diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez; el ex chico reality y actual comentarista deportivo Gonzalo Egas; y el comediante Kurt Carrera.

