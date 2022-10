Le respondió: Brad Pitt desmiente acusación de maltratos de Angelina Jolie y asegura que “son completamente falsas”

Recientemente, la actriz Angelina Jolie realizó una grave denuncia hacia su ex esposo, el actor Brad Pitt, a quien acusó de haber “asfixiado” a uno de sus hijos en un vuelo privado en 2016.

Sin embargo, el intérprete salió a desmentir las acusaciones a través de su abogado al decir que son falsas.

Cabe recordar que las dos estrellas de Hollywood habían iniciado una batalla legal luego de que Jolie vendiera su parte de un viñedo en Francia, Chateau Miraval, de la que ambos eran dueños sin preguntarle a Pitt.

Tras eso, el intérprete de Once Upon a Time in Hollywood demandó a su ex porque, según argumentó, ambos tenían un acuerdo de no vender su participación en el viñedo sin consultarle al otro.

Luego, en una contrademanda, la actriz indicó que ese acuerdo nunca existió y, además, denunció a Pitt de protagonizar un incidente durante un vuelo privado el 14 de septiembre de 2016, el que ocurrió cincos días antes de solicitar el divorcio, de acuerdo a CNN.

En una sección llamada “Por qué Jolie se separó de Pitt”, Jolie detalló que el actor discutió con uno de sus seis hijos, además de atacarla verbalmente y, supuestamente, empujarla hacia el baño.

“Agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, y luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo antes de empujarla hacia el baño”, se detalla. “Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron a Pitt que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos estaban llorando”, continúa.

Ahora, a través de un comunicado enviado a la cadena estadounidense, un representante del intérprete aseguró que “la historia (de Jolie) continúa evolucionando cada vez que ella la cuenta con afirmaciones nuevas y sin fundamento. Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no lo hará por las cosas que no hizo. Estas nuevas acusaciones son completamente falsas”.