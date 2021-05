El cantante brasileño de funk Nascimento Bueno, conocido mundialmente como MC Kevin, falleció este domingo por la tarde en Río de Janeiro tras caer del quinto piso de un hotel donde se estaba hospedando.

El hecho provocó conmoción debido a que el artista falleció a sus cortos 23 años de edad y se encontraba realizando diversos eventos por Brasil.

Según detallaron medios locales, la policía se encuentra investigando la situación ya que Kevin se estaba quedando en el piso 11, pero fue a visitar a un amigo en el quinto piso y luego cayó por el balcón.

Hace solamente algunas semanas, el cantante contrajo matrimonio con Deolane Bezerra, con quien se casó en una playa de México.

MC Kevin era muy cercano al futbolista Neymar, quien le dedicó un sentido mensaje por Instagram.

“Te juro que no sé qué decir…solo agradecer por el cariño que has tenido por mí. Habíamos arreglado de vernos ahora en mis vacaciones pero desafortunadamente no podremos. Ve en paz”, fue parte del posteo del delantero del PSG.

Incluso, Neymar cambió la foto de perfil de su Instagram por una cinta de luto.

https://www.instagram.com/p/CO9Mftdqc9X/