Brendan Fraser impacta con la primera imagen de su protagónico en The Whale

El actor estadounidense Brendan Fraser (53) sorprendió al verse irreconocible para su nueva película, The Whale. En el filme, dirigido por Darren Aronofsky (Madre, El Cisne Negro, Requiem por un sueño) y que se estrenará el Festival de Cine de Venecia, Fresar interpretará a un hombre obeso, de más de 270 kilos, que busca acercarse a su hija (Sadie Sink, de Stranger Things) luego de una serie de eventos. Recientemente la productora a cargo, A24, reveló la primera fotografía. Este es su primer protagónico desde 2013 y prontamente también lo podremos ver en Killers of the flower moon, de Martin Scorsese, junto a Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.