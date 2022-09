Brendan Fraser se emociona tras ovación por su papel en The Whale: ¿Cuál es la historia de la película?

El retorno al cine del actor estadounidense Bredan Fraser ha sido muy comentado por la crítica especializada y en redes sociales.

Y es que su papel protagónico en The Whale marca su regreso a los proyectos cinematográficos luego de pasar varios años alejado de las pantallas por diferentes problemas que marcaron su vida.

Ahora, una ovación de cerca de 6 minutos en el Festival de Cine de Venecia por su papel protagónico devolvió, en parte, la alegría al actor recordado durante los años 90 y 2000 por sus papeles en Goerge de la Selva o La Momia.

Y es que la esperada cinta dirigida por Darren Aronofsky, la mente detrás de películas como el Cisne Negro o ¡Madre!, y basada en la obra escrita por Samuel D. Hunter, ha generado altas expectativas en la crítica e incluso se ha candidateado a Fraser como un posible ganador del Oscar a Mejor Actor en la ceremonia de la Academia que se realizará en 2023.

La trama detrás de The Whale

En el filme, el intérprete de 53 años representa Charlie, un hombre homosexual con obesidad que pesa más de 250 kilos, quien busca reconectarse con su hija.

Charlie vive aislado del mundo luego de la muerte de su pareja y comienza a comer de manera excesiva.

Tras un hecho en particular, busca poder volver a establecer una relación con su hija Ellie, interpretada por Sadie Sink (Stranger Things), algo para lo que no tiene el camino fácil.

Además de The Whale, Fraser será parte del elenco de Killers Of The Flower Moon, el nuevo proyecto de Martin Scorsese, en el que compartirá pantalla junto al ganador del Oscar y activista medioambiental, Leonardo DiCaprio y Roberto De Niro, entre otras grandes estrellas.