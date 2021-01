(CNN en Español) –”Oh, cielos. ¿Cómo pudieron pasar por alto este error durante los paseos por la plaza del pueblo en Bridgerton?”.

Algunos seguidores de la serie de Netflix notaron algo de paisaje moderno en el drama del Período Regencia.

Lee también: El séptimo capítulo de “Shingeki no Kyojin” reveló más del futuro de la historia de lo que imaginas

“Dos episodios de #Bridgerton y ya he visto una línea amarilla y una tapa de alcantarilla de telecomunicaciones“, tuiteó un espectador con ojo de águila. “No sabía que los británicos del siglo XIX eran tan pioneros… “, añadió en referencia al error.

Really enjoying Bridgerton, but with the technology available to film makers these days, a yellow line? pic.twitter.com/Ah4rljsfKn

— West End Fan (@WestEndFan1) January 11, 2021