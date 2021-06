El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se refirió a los comentarios en redes sociales en que lo comparan físicamente con Edmundo Huerta, más conocido en el mundo del espectáculo como Di Mondo.

“Di Mondo me parece una persona atractiva porque es súper excéntrico. Me tomo con humor la comparación… sin sentido del humor, la vida no vale la pena. Yo no lo conocía pero por supuesto, con esta comparación, me he informado más de quién es él”, dijo Briones en entrevista con La Cuarta.

El ex ministro de Hacienda valoró la “excentricidad” del socialité radicado en Estados Unidos, ya que con sus looks “denota originalidad y un atreverse a hacer las cosas”.

“Yo no me visto como él, pero también tengo ese atrevimiento, me siento muy cómodo yendo a contracorriente porque me siento muy libre. Hay que salir de la caja, del inmovilismo, así que todo lo que sea excentricidad, salir del centro, hay valor”, agregó.

Cabe recordar que en febrero de este año, Di Mondo manifestó su molestia por las bromas entorno a su supuesta “similitud” con el ex secretario de Estado, indicando que “físicamente quizás nos parecemos, pero rotundamente no somos personas parecidas“.

“No sé específicamente los números de muertes que hubo, el número de gente que perdió los ojos, pero diría fuertemente que no me parezco en nada a Ignacio Briones. Yo como humano no podría ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de Derechos Humanos, no podría. Yo no puedo matar ni una hormiga”, expresó en ese entonces en Radio ADN.