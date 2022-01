Jamie Lynn, hermana de Britney Spears, asistió este miércoles al programa Good Morning America donde presentó su nuevo libro en el que menciona la cantante. A raíz de esto, la intérprete de Baby One More Time no tardó en mostrar su molestia ante su mención en el espacio estadounidense.

“Las cosas que debí haber dicho” es el nombre del libro de Jamie, quien cuenta en su obra detalles íntimos de su vida personal y familiar.

El estrellato a la fama desde la infancia con Zoey 101, criar a una hija sola a los 17 años y ser la hermana de la princesa del pop de la época, son parte de las confesiones que se relatan a profundidad en la obra.

Spears mostró su molestia en redes sociales, señalando que no podía creer lo que su hermana estaba diciendo, ya que estaría haciendo publicidad a través de la artista para promocionar su libro.

“Ella nunca estuvo alrededor de mí en 15 años, entonces ¿por qué está hablando de esto? A menos que quiera vender un libro usando mi nombre”, señaló Britney en su Twitter.

Además, la cantante agregó: “Yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana era un bebé. Nunca tuvo que trabajar por nada. ¡A ella siempre todo se lo dieron!“.

“Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn”, sostuvo Britney.

Por otro lado, dentro del programa Jamie Lynn se refirió a la relación de ella y su hermana, señalando que aún la apoya pese a la situación actual.

“Ese amor sigue ahí. 100%. Amo a mi hermana”, dijo. “Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella, y ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición en este momento“, agregó Lynn.