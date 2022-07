“Cuando soy mala, soy mejor”: Britney Spears compartió versión de Baby One More Time rechazada hace 14 años

Durante la tarde de ayer viernes, la princesa del pop, Britney Spears, subió un video a su cuenta de Instagram interpretando una nueva versión de su exitosa canción de 1998, Baby One More time.

“Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz… tal vez demasiado… y aquí estoy yo jugando en mi casa con una versión diferente de Baby”…”, dijo.

La intérprete estadounidense se logró escuchar como en los viejos tiempos, cuando sólo tenía 18 años. En la descripción de la publicación contó que se sintió muy feliz de poder volver a cantar una de sus canciones más reconocidas, con una versión propia que siempre quiso dar a conocer.

En ese sentido, indicó que “las palabras son palabras” y que se trata de una versión que tuvo la intención de realizar junto a sus productores hace 14 años. “El equipo dijo no y hicieron una versión con cuatro niñas, con mi hermana incluida, haciendo una versión de cinco minutos de cuatro canciones remezcladas sin siquiera tener que hacer un esfuerzo o bailar”, relató.

Junto al registro envió un potente mensaje a su familia e hizo referencia a sus 14 años de lucha por la independencia de su patrimonio y decisiones personales. “Me hicieron sentir como nada… cada uno de ellos!!! Como dije antes… me quitaron mis derechos… se arruinó mi feminidad!!”, escribió la cantante.

Finalmente, la compositora cerró su mensaje haciendo una reflexión sobre su relación con la música y cómo su familia lo destruyó todo. “Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar… y mi propia familia me hizo el ridículo“.

“No voy a ser una víctima, Hit Me Baby One More Time? Estoy segura que ustedes, músicos avanzados, piensan que es horrible o malo… Bueno, cuando soy mala soy mejor”, agregó.