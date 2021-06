(CNN) – Christina Aguilera y Britney Spears eran jóvenes coprotagonistas que se convirtieron en íconos de la escena musical de la década de 1990, donde a menudo se las presentaba como “rivales”. Ahora Aguilera declaró su apoyo a su antigua compañera durante su batalla por la tutela pública.

“Estos últimos días he estado pensando en Britney y todo lo que está pasando”, escribió la intérprete de “Ven conmigo” en Twitter. “Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea”, agregó.

“Ser silenciado, ignorado, intimidado o negado el apoyo de aquellos ‘cercanos’ a ti es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar”, añadió.

“Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia privacidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad”, sostuvo Aguilera en su publicación.

“La convicción y desesperación de este pedido de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control”, dijo. “Una mujer que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz“. “Mi corazón está con Britney”, concluyó.

Aguilera también publicó una foto antigua de las dos mujeres, que parece ser de su adolescencia. La pareja saltó a la fama por primera vez a través del Mickey Mouse Club, un programa de televisión que también lanzó las carreras de Justin Timberlake y Ryan Gosling.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021