(CNN) — Este miércoles, el mundo puede escuchar a Britney Spears en una audiencia sobre su tutela, ordenada por la corte.

Spears aún no se ha dirigido a la corte desde que su abogado designado por el tribunal, Samuel Ingham III, presentó una solicitud para suspender a su padre, Jamie Spears, como tutor de su patrimonio estimado, el año pasado, en US$ 60 millones.

El padre de Spears había custodiado el patrimonio de ella desde 2008, junto con el abogado Andrew Wallet, luego de una serie de problemas personales de la cantante, que se conocieron públicamente. Tras la renuncia de Wallet, en 2019, el padre de Spears había sido el único responsable de supervisar las finanzas de ella hasta que la jueza Brenda Penny nombró a la firma Bessemer Trust, en noviembre de 2020, para servir como cotutor.

La audiencia tan esperada tiene miembros de los medios de comunicación y partidarios de Britney clamando por un asiento en la sala del tribunal. Aunque se espera que ella comparezca virtualmente, la Corte Superior del Condado de Los Ángeles ya les ha dicho a los miembros de los medios de comunicación que van a tener una sala de audiencias desbordada donde los espectadores pueden escuchar de forma remota los procedimientos, porque los asientos serán limitados.

La campaña #FreeBritney desató el mayor misterio de la cultura pop. ¿Dará respuesta a los seguidores en la corte? Aquí hay una cronología de los eventos que llevaron a la audiencia.

Principios de enero de 2008

Britney Spears es llevada al Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, donde se somete a pruebas de detección de drogas y alcohol, y una evaluación psiquiátrica, después de una disputa por custodia en su casa.

A fines de enero de 2008

Es hospitalizada nuevamente, esta vez en el Centro Médico de la Universidad de California, en Los Ángeles, y es dada de alta casi una semana después.

1 de febrero de 2008

Jamie Spears, el padre de Britney, presenta una petición ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para colocar a su hija bajo una tutela testamentaria temporal a raíz de sus hospitalizaciones.

6 de febrero de 2008

Jamie y Lynne Spears emiten una declaración tras la salida del hospital de su hija. “Como padres de una hija adulta en medio de una crisis de salud mental, nos sentimos extremadamente decepcionados esta mañana al saber que, por recomendación de su psiquiatra tratante, nuestra hija Britney fue dada de alta del hospital que mejor podía cuidarla y mantenerla a salvo”, decía el comunicado, según un informe de Los Angeles Times.

“Estamos profundamente preocupados por la seguridad y vulnerabilidad de nuestra hija y creemos que su vida está actualmente en riesgo. Existen órdenes de tutela creadas para proteger a nuestra hija que se están ignorando descaradamente. Solo pedimos que se cumplan las órdenes de la corte para que se puede evitar una tragedia”, agregaron.

28 de octubre de 2008

La jueza Reva Goetz hace permanente la tutela de Britney Spears ordenada por la corte. El padre de la cantante, junto con el abogado Andrew Wallet, se convierten en cotutores de su patrimonio, y su padre es el tutor de su persona y supervisa su atención médica.

Noviembre de 2018

Jamie Spears es hospitalizado por problemas intestinales. Pasa 28 días en el Sunrise Hospital de Las Vegas, antes de continuar con la recuperación en casa.

4 de enero de 2019

Britney Spears anuncia que tomará una pausa laboral indefinida y pospondrá su residencia de “Dominación” en Las Vegas para concentrarse en su familia, citando los problemas de salud recientes de su padre.

Marzo de 2019

La cantante ingresa a un centro de tratamiento residencial voluntario, de 30 días, según fuentes cercanas a ella que hablaron con CNN. Ella recurre a las redes sociales para decir que se está tomando “tiempo para sí misma”. El hashtag #FreeBritney comienza a circular en las redes sociales casi al mismo tiempo.

Primavera de 2019

Andrew Wallet dimite como cotutor de la herencia del cantante y Jamie Spears se convierte en el único tutor de la persona y la herencia de Britney.

6 de mayo de 2019

Lynne Spears presenta una moción legal para que se le mantenga informada de todos los asuntos relacionados con la condición médica de su hija, según los documentos judiciales del caso obtenidos por CNN.

10 de mayo de 2019

Britney Spears asiste a una audiencia anual de la corte de tutela y entra al tribunal de la mano de su madre. En ese momento, una fuente con conocimiento directo de la audiencia le dijo a CNN que la cantante solicitó terminar su tutela.

9 de septiembre de 2019

Jodi Montgomery es nombrada tutora temporal de la persona de Spears, para supervisar su salud y decisiones médicas.

Marzo de 2020

Britney Spears viaja a la casa de su familia en Kentwood, Louisiana, donde permanece en cuarentena durante dos semanas con sus padres y su hermana, Jamie Lynn.

23 de julio de 2020

El hermano de Britney, Bryan Spears, hace una entrevista en un podcast en la que habla sobre la tutela de su hermana.

“En general, creo, ya sabes, [Jamie] hizo lo mejor que pudo dada la situación en la que se encontraba. Ya sabes, hemos tenido que, como, trabajar juntos como familia para mantenerlo todo en marcha […] Ella siempre ha querido salir de eso [la tutela]”, dijo.

31 de agosto de 2020

El abogado de Britney Spears, designado por el tribunal, Samuel Ingham III, solicita que Jamie Spears sea destituido como tutor del patrimonio del cantante y solicita a la jueza Brenda Penny que reclute a Bessemer Trust, una firma de administración de patrimonios e inversiones, para supervisar el patrimonio de Britney.

10 de noviembre de 2020

La jueza Penny se niega a destituir a Jamie Spears como curador del patrimonio de Britney, pero nombra a la firma Bessemer Trust para que actúe como cotutor.

15 de diciembre de 2020

Jamie Spears habla con CNN. Dice que extraña a su hija y que no ha hablado con ella en meses.

“Amo a mi hija y la extraño mucho. Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y continuar amando a Britney incondicionalmente. He y seguiré brindando amor inquebrantable y protección feroz contra aquellos con intereses egoístas y aquellos que buscan hacerle daño a ella o a mi familia”, indicó.

5 de febrero de 2021

The New York Times estrena un documental que destaca la tutela de Spears llamado Framing Britney Spears. Despierta el interés internacional en la tutela en curso, y muchos piden que se le ponga fin.

12 de febrero de 2021

Justin Timberlake, quien salió con Spears entre 1998 y 2002, se disculpa con ella luego del documental en el que su aparente falta de compasión por los problemas que tuvo tras su ruptura fue retratada de manera negativa.

2 de marzo de 2021

Jamie Spears habla con CNN a través de su abogada, Vivian Thoreen, “[a Jamie] no le encantaría más que ver que Britney no necesita una tutela”, le dice Thoreen a CNN. “El fin o no de la tutela realmente depende de Britney. Si quiere terminar su tutela, puede presentar una petición para terminarla”.

23 de marzo de 2021

El abogado de Britney Spears solicita a la corte que reemplace permanentemente a Jamie Spears con Jodi Montgomery como tutora de la persona del cantante.

30 de marzo de 2021

Spears usa Instagram para decir que el documental de The New York Times la hizo llorar durante dos semanas.

27 de abril de 2021

Ingham afirma que “Britney quiere dirigirse al tribunal directamente”. Una audiencia está programada para este 23 de junio, para que Spears hable sobre su tutela.

3 de mayo de 2021

Spears critica los documentales que se están haciendo sobre su tutela en una publicación de Instagram.

“Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida… Estos documentales son tan hipócritas… critican a los medios y luego hacen lo mismo?????. No los conozco a todos, pero estoy encantada de recordarles a todos que, aunque he pasado por momentos bastante difíciles en mi vida… he tenido momentos muuuucho más increíbles en mi vida y desafortunadamente, amigos… creo que el mundo está más interesado en lo negativo…”, expresó.