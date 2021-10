Esta semana, y luego de 13 años, un tribunal estadounidense decretó que Britney Spears dejó de estar bajo la tutela de su padre, Jamie. Esto ocurrió en medio del movimiento #FreeBritney con el que sus fans pedían la liberación de la cantante de tal medida. Pero para tristeza de sus admiradores, este nuevo paso no significaría que la artista vuelva a los escenarios.

Y es que en medio de estos días en que la estrella pop también celebró su compromiso con su pareja, uno de sus cercanos informó sus planes al portal estadounidense TMZ.

Según indicó esta fuente anónima, Britney Spears no desea volver a pisar un escenario para realizar una presentación en vivo. Esta determinación la toma a pesar de saber que sus admiradores esperan impacientes por nueva música y shows.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que se señala que los planes de Spears apuntan a eso. En el mes de junio, Larry Rudolph, ex agente de la intérprete de Me Against the Music, aseguró que ella planeaba retirarse del negocio musical.

El último trabajo musical de Britney Spears fue Glory, su noveno álbum de estudio. Tras su lanzamiento, en 2017 y 2018, la artista realizó una gira por Estados Unidos, incluyendo a su vez Canadá, Europa y Asia. Pero en el juicio por su tutela informó que ella no quiso hacer esos shows.