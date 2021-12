Los fanáticos de Britney Spears al parecer tendrán que esperar su regreso a la música luego de las recientes declaraciones de la princesa del pop refiriéndose a su futuro en la industria.

Cabe recordar que la cantante estuvo 13 años bajo la tutela de su padre, quien controlaba su vida completa e incluso, su patrimonio musical. El mes pasado la jueza Brenda Penny decidió aceptar la solicitud de la intérprete para recuperar su autonomía.

Tras años de ser obligada a actuar, usar anticonceptivos y no poder hacer nueva música; Britney reveló qué hará tras su libertad judicial.

Lee también: “El mejor día de mi vida”: Britney Spears libre de cualquier tutela legal tras 13 años

¿Qué pasará con su carrera?

La cantante de “Baby One More Time” ha anunciado que no regresará a la música. “Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música, pero la gente no tiene idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!”, señaló Spears.

Lee también: El directo mensaje que Britney Spears le dedicó a su familia: “Me lastimaron más de lo que jamás sabrán”

La princesa del pop reconoce que al dejar la música está dejando ganar a su padre y quienes estuvieron de acuerdo con su tutela, pero “no hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la mierda’”, relató en sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

A pesar de la tristeza de los usuarios en las redes sociales, Britney dejó esperanzas para el próximo año ya que indica que se va a “motivar a hacer cosas que la aterran”.