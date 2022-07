Britney Spears desafía las normas de Instagram con rebelde topless

Las normas que ha establecido Instagram sobre lo que considera apropiado o no suele ser blanco de controversia entre sus usuarias, ya que es particularmente estricto con las partes del cuerpo que ellas pueden o no mostrar. De hecho son varias las celebridades que han expresado su molestia y deben buscar creativas alternativas para sus fotos no sean censuradas.

Ese ha sido el caso de Britney Spears, quien en unas horas compartió 9 fotos y un video que burlaron la censura de la aplicación, la que al identificar una foto en topless o en le que se vean pezones en cuerpos de mujeres usualmente las bloquea. Es por esto que hay quienes han cuestionado el filtro de la app con sesgo sexista.

Si bien la cantante no aludió directamente a esta controversia, ella también ha visto algunas de sus publicaciones cuestionadas por la red social.

Es por esto que sus imágenes fueron celebradas por sus seguidores, quienes no dudaron en halagarla por su osadía.

“Me encanta verte vivir tu vida libremente”, “hermosa” y “perfecta” son algunos de los mensajes que recibió por parte de sus fans en los comentarios.

La intérprete de clásicos del pop contrajo matrimonio hace unas semanas y desde el año pasado que ha hecho noticia por su batalla contra su adre por recuperar su libertad económica, tras años de estar bajo la administración de su tutor legal.

Revisa las imágenes acá:

